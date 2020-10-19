Москва, , 12:12 — REGNUM Значительное число коронавирусных больных в России в настоящее время не диагностируется. Об этом 19 октября заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

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«Количество больных очень велико, и наверное мы часть даже не диагностируем. Именно поэтому в СМИ, в прессе сейчас говорят много о том, что достаточно большой процент у нас есть недиагностированных больных», — заявил Еделев.

«Да, люди боятся попасть в изоляцию на две недели. И поэтому при лёгкой форме стараются скрывать, что они болеют», — указал он.

Отметим, что, по состоянию на 19 октября, за прошедшие сутки число выявленных заражённых коронавирусом человек в России выросло на 15 тыс. 982.