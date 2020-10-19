Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Власти Ленинградской области нарастят суточный уровень тестирования на COVID-19 до четырех тысяч исследований. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Для этого будут увеличены существующие мощности лабораторий государственных учреждений.

«Также губернатор региона Александр Дрозденко призвал руководителей организаций всех форм собственности обеспечить тестирование сотрудников своих коллективов», — пояснили в обладминистрации.

Напомним, начиная с сентября в Ленинградской области наблюдается суточный рост выявленного числа носителей коронавируса. Среднее число инфицированных за последние несколько дней составляло порядка 100 человек в сутки. За всё время в регионе выявили около 10 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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