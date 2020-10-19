Москва, , 12:07 — REGNUM Нынешняя стабилизация числа выявляемых заболевших коронавирусом на уровне 15 тыс. человек в сутки никаких оснований для выводов о переходе на плато не даёт. Об этом 19 октября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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"Пока нельзя сказать с уверенностью по нескольким дням, будет ли сохраняться плато или не будет этого плато — сказать с уверенностью нельзя. Казалось, что выходим на плато в июне-августе, сейчас произошёл рост: пошёл ли он потому, что дети пошли в школу, или люди вернулись с дач и из отпусков», — заявил Лисицын.

«Я бы не стал категорично говорить о том, что мы сейчас вышли на плато — это пока преждевременно. Может быть, вышли, может быть, нет», — подчеркнул он.