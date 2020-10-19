Ставрополь, , 12:07 — REGNUM На Северном Кавказе за прошедшие трое суток скончались 23 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Прирост новых случаев летального исхода дали три субъекта округа — Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкария.

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Обошлось без смертей в прошедшие выходные в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Северной Осетии. Такие данные приводит 19 октября федеральный оперативный штаб. Больше всего смертельных случаев было зафиксировано в Ставропольском крае — 11. В Кабардино-Балкарии скончались семеро заболевших, в Дагестане — пять человек.

Общее число случаев летального исхода за все время пандемии коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе достигло 1439. Больше всего скончавшихся в Дагестане — 714 человек и на Ставрополье — 379. Меньше всего случаев смерти пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесии — 30 и Чечне — 43.