Иваново, , 12:05 — REGNUM В Ивановской области за минувшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, данные 19 октября опубликованы федеральным оперативным штабом. Сутками ранее сообщалось о заражении 94 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Признаны выздоровевшими после коронавируса за сутки 50 пациентов, статистика смертности в регионе за прошедшие сутки не изменилась.

Всего в Ивановской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 10 161 человек, выздоровели 7650 пациентов, скончались 158 человек.