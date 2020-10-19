Москва, , 12:04 — REGNUM Два резервных госпиталя в автомобильном торговом центр «Москва» и на ВДНХ открываются в Москве. Об этом 19 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Мэр принял участие в открытии госпиталя на базе АТЦ «Москва».

"Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками для того, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время», — цитирует мэра агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин не исключил перепрофилирования московских стационаров для лечения пациентов с коронавирусом.