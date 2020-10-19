Архангельск, , 12:04 — REGNUM Более 200 человек подписали петицию в поддержку бывшего главы министерства образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева, признавшегося в развращении школьниц.

«Для нас, Ваших коллег, Вы всегда были и останетесь образцом честности и порядочности, работоспособности и профессионализма, прямым, открытым человеком, к которому всегда можно обратиться за советом, прийти с любой проблемой и найти её решение […] Для нас, твоих друзей, ты надежный товарищ, верный друг, душа компании, который всегда с нежностью отзывается о своей супруге и любимых дочерях», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Гнедышев был задержан 9 октября. По версии следствия, он вел в соцсетях переписку с двумя девочками, 12 и 14 лет. Чиновник дал признательные показания. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста, прокуратура намерена добиться заключения Гнедышева под стражу.