Москва, , 12:03 — REGNUM Учёные смогли обнаружить механизм заражения коронавируса и вместе с тем объяснить, почему дети к коронавирусу практически невосприимчивы. Об этом 19 октября заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

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"Патогенез вируса нам уже понятен. Мы уже понимаем, как вирус прикрепляется к клеткам организма человека, почему он так действует, почему он так работает», — заявил Еделев.

«Мы уже нашли белки, через которые вирус осуществляет свою агрессию, и мы очень чётко понимаем, что эти белки у детей отсутствуют. То есть детей он не трогает не потому, что детский организм так создан, а просто пока эти белки не появились, детей он не касается», — указал он.

Эти белки появляются у людей примерно после 18−25 лет в больших количествах.

«Люди с гипертонической болезнью независимо от возраста поражаются — потому что у них независимо от возраста происходит экспрессия этих белков», — отметил Еделев.