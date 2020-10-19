Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 19 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 103 802 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 366,9 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 8103 жителя области. По состоянию на 16 октября, за сутки было проведено 11 940 тесто на коронавирус.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 34,47% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось также о пяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 660 человек.