Москва, , 12:00 — REGNUM Актер Михаил Ефремов планирует принять участие в рассмотрении апелляции на приговор по своему уголовному делу о смертельном ДТП, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По её словам, заседание состоится 20 октября. «Ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании», — сказала Солопова. Она добавила, что на слушания также пригласят 45 журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. В настоящее время актер содержится в СИЗО-5 Москвы.

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