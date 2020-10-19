Махачкала, , 12:08 — REGNUM Автопарк министерства внутренних дел Дагестана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пополнился новыми машинами. На службу полиции поступило 20 автомобилей Skoda Octavia и «УАЗ Патриот», сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Ключи от новых машин сотрудникам полиции в торжественной обстановке вручил министр внутренних дел по Дагестану генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов. В ходе мероприятия он отметил, что такое техническое оснащение сотрудников дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб должно положительно сказаться на эффективности работы.

«Ситуация на автодорогах республики просто критическая. Поэтому, работа ДПС очень важна для обеспечения безопасности жителей республики, и такое снабжение спецтранспортом должно стать отличным подспорьем для ее качественного выполнения», — сказал Магомедов.

После окончания мероприятия все автомобили отправились к местам несения службы.

Ранее, в дагестанском управлении ГИБДД сообщили, что за девять месяцев текущего года на дорогах республики погибли 223 человека. Основными причинами совершения ДТП в республике, по данным ведомства, являются столкновение автомобилей на встречной полосе и наезды на пешеходов по вине водителей.

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