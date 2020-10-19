Тбилиси, , 11:56 — REGNUM У депутата парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани выявили коронавирус. Об этом она 19 октября сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

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«Я тоже присоединилась к списку ковид-положительных, ответ пришел сегодня», — написала парламентарий.

Она сообщила, что следовала всем рекомендациям и старалась быть осторожной, но всё-же заразилась. Также Цилосани призвала всех к ответственности и заботиться о близких.

Стоит отметить, что ранее коронавирус выявили у членов парламентской фракции «Независимые депутаты» Левана Гогичаишвили и Гедевана Попхадзе. Накануне лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе также заявил, что у него тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат.

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