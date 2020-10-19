Смоленск, , 11:55 — REGNUM В Смоленской области за минувшие сутки подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили 19 октября в федеральном оперативном штабе. За предыдущие сутки сообщалось о 71 новом носителе.

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За минувшие сутки девять пациентов признаны выздоровевшими после коронавируса, также за сутки зарегистрированы смерти шести пациентов с подтверждённым диагнозом.

В Смоленской области с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 7617 человек, выздоровели 5978 пациентов, скончались 186 человек.