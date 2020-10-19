Черкесск, , 11:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлено 85 заразившихся коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал самым высоким в регионе за последние четыре месяца. Последний раз такое число заразившихся в один день было выявлено 27 июня, сообщили 19 октября в федеральном оперативном штабе.

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За два предыдущих выходных дня число лиц с подтвержденным диагнозом выросло еще на 163 человека. Выздоровели за это же время 33 пациента. Общее число выздоровевших в республике достигло 5138 человек.

Между тем рост выявляемых ежедневно случаев заражения ведет к увеличению «активных» больных. В настоящее время в Карачаево-Чекесии их 3406 человека. А общее число случаев заражения достигло за все время пандемии 8574. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом 30 человек. Это по-прежнему самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.