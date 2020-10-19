Орел, , 11:48 — REGNUM В Орловской области за сутки выявили 124 носителя коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе 19 октября. Это рекордное для региона суточное число заражений. За предыдущие сутки было выявлено 120 новых случаев заражения.

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31 пациент с ранее подтверждённым заражением коронавирусом за минувшие сутки был выписан с выздоровлением, новые смертельные исходы не зарегистрированы.

Всего за период пандемии в Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились уже у 10 484 человек, выздоровели 8016 из них, 144 скончались.