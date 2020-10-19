Астрахань, , 11:48 — REGNUM В Астраханской области 19 октября подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 8323 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1058 человек.

Выздоровели 7073 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 143 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,11.

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