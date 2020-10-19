Москва, , 11:46 — REGNUM Для детей до девяти лет коронавирусная инфекция содержит риски только в том случае, если заражение сопряжено с серьёзными патологиями и инвалидностями. Об этом 19 октября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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«Для детей угроза невелика. Процент для детей до 16 лет вообще крайне низкий, для детей с серьёзными случаями до 9 лет — настолько низкий и часто сопряжён с какими-то серьёзными патологиями и инвалидностями, предыдущими заболеваниями… в общем, это очень незначительное число в общем количестве», — заявил Лисицын.