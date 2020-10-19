Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Жителям Швеции необходимо избегать посещения ночных клубов как минимум до конца зимы. В связи с возросшим уровнем распространением коронавирусной инфекции с этой рекомендацией выступил Ян Альберт, профессор-инфекционист из Каролинского института. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Сообщения о вечеринках в ночных клубах в последнее время вызвали бурную реакцию в шведском обществе. Несколько ночных клубов уже подверглись критике за нарушение правил по соблюдению социальной дистанции. В свою очередь, Альберт призывает к повышенной осторожности как владельцев клубов, так и гостей.

«Повышенное внимание нужно как со стороны тех, кто управляет заведениями, так и от тех, кто их посещает. Мы просто должны воздержаться от переполненных ночных клубов этой зимой», — заявил профессор, подчеркнув, что о завершении пандемии коронавируса не может быть и речи.