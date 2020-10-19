Москва, , 11:44 — REGNUM Около 24% жителей России оценивают материальное положение своей семьи как плохое. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВИЦОМ), опубликованного на сайте организации.

Около 60% российских граждан назвали материальное положение своей семьи средним, 15% — хорошим. Индекс самооценки материального положения составил 51 пункт.

Согласно опросу, 46% жителей России сообщили, что скорее удовлетворены своей жизнью, 30% — удовлетворены отчасти, 23% — полностью не удовлетворены. Индекс удовлетворенности жизнью составил 53 процентных пункта.

Опрос проведен 22 сентября 2020 года. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. В качестве метода опроса использовалось телефонное интервью.

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