Ижевск, , 11:42 — REGNUM В Ижевске отменили ежегодный международный цирковой фестиваль, который должен был пройти в марте 2021 года. Об этом заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

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По словам главы минкульта, популярное мероприятие отменено из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». У иностранных цирковых делегаций нет возможности оформить визы из-за закрытых границ, а также на фоне неопределенности развития ситуации с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный фестиваль циркового искусства Ижевск принимает с 2008 года. В марте 2020 года состоялся 13-й фестиваль, участниками которого стали более 200 артистов из 12 стран. При этом в мероприятии не принимала участие Далянская акробатическая труппа (Китай) в связи с распространением коронавируса.