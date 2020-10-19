Волгоград, , 11:40 — REGNUM В Волгоградской области 19 октября подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, что на один больше показателя предыдущих суток и является новым антирекордом. Скончались ещё три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 17 тыс. 987 носителей коронавируса. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 5447 пациентов, в том 89 детей. Выздоровел 15 тыс. 331 человек, из которых 67 выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 178 человек.