Стокгольм, , 11:52 — REGNUM Шведский телеканал SVT подвергся критике после того, как ведущий Кристиан Катомерис намекнул, что учитель Сэмюэль Пати «спровоцировал» собственное обезглавливание, показав карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Перед демонстрацией карикатур Пати попросил учеников, чувства которых они могут задеть, покинуть аудиторию.

«В Пятой республике есть определенные базовые ценности, которые считаются находящимися под угрозой и которые также были частью того самого образования, которое спровоцировало или привело к этому происшествию», — заявил Катомерис.

В социальных сетях заявление ведущего уже было расценено пользователями как недопустимое оправдание терроризма.