Красногорск, , 11:36 — REGNUM С 21 октября в Московской области будут запрещены массовые мероприятия и выставки, а также закрыты музеи. Об этом 19 октября заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов региона.

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"Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим», — приводит его слова Телеканал 360.

Также Воробьев уточнил, что при проведении массовых спортивных мероприятий будет запрещено нахождение зрителей на трибунах стадионов и других площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Подмосковья было выявлено 240 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.