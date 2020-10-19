Москва, , 11:34 — REGNUM В Москве наблюдаются неполадки с системой «Московская электронная школа», являющейся частью платформы «Электронный дневник». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что дети и родители не могут войти в электронный дневник, чтобы по ссылке из него проследовать на платформу Microsoft Teams для проведения онлайн-уроков.

«Все в шоке — как учителя, так и родители с детьми: никто не знает, что делать, все нервничают, а некоторые родители и вовсе в сердцах сказали, что с очередными неполадками в онлайн-обучении они бороться не будут, потому что это бессмысленно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник в одной из школ Москвы.

Отмечается, что неполадки вынудили учителей и детей вернуться к использованию платформы Zoom.

Это уже не первый сбой в работе системы «Электронного дневника» и МЭШ. Весной 2020 года в системе также наблюдались сбои и неполадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учеников 6−11-х классов московских школ перевели на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.