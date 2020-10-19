Севастополь, 19 октября 2020, 11:32 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 51 человека, сообщили 19 октября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 47 новых пациентах.
За последние сутки стало известно о смерти трёх пациентов с подтверждённым заражением. Это мужчины 77, 69 и 58 лет, во всех случаях течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.
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За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 1640 человек, 1054 человека выздоровели, 51 пациент умер. В стационарах региона остаются 313 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.