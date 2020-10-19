Самара, , 11:39 — REGNUM Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 70-летняя и 74-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 64-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, 66-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего скончались 231 пациентов с COVID-19.

При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,63 (в России 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе 7,23 (по России — 16,69).

Отмечается, что за сутки был выявлен 141 случай заражения коронавирусом, а всего в регионе было выявлено 14 134 случаев заражения этой инфекцией. При этом выздоровели почти 80% пациентов — 11 043 человек. На учете у врачей находятся 225 человек.

По сообщению оперативного штаба региона, по данным на 18 октября по области за сутки было выявлено 139 случаев заражения коронавирусом.

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