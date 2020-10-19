Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Лесной пожар возле села Латали Местийского муниципалитета в Сванетии локализовали пожарные 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, несмотря на то, что очаги пожара находятся в горной местности, до них дошла пожарная техника, и угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Огонь в лесу разгорелся 18 октября и пожарные тушили его всю ночь.

Борьба с огнем в Местийском муниципалитете продолжается, в ней задействованы 125 спасателей и десять единиц спецтехники.

Стоит отметить, что в селе Латали находится одна из самых древних церквей в крае — церковь Пророка Ионы. Историки относят ее к IX — X веку. Всего там сохранились около 30 древних старинных храмов. Село считается культурным центром Сванетии.