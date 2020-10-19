Махачкала, , 11:33 — REGNUM Количество зарегистрированных в Дагестане случаев заражения коронавирусом нового типа, по данным на 10:30 19 октября, превысило 15 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. При этом переболели в республике более 88% инфицированных.

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За прошедшие выходные в Дагестане выявили 174 носителя коронавируса: 17 октября диагноз подтвердился у 88 человек, 18 октября — у 86. Суточный прирост, зафиксированный 17 октября, стал самым высоким в республике с начала августа.

За минувшие два дня в Дагестане выздоровели 197 пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии болезнь победили более 13,2 тыс. человек. Умерли в республике, по официальным данным, 714 носителей коронавируса, два случая летального исхода были зарегистрированы накануне.