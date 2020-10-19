Москва, , 11:28 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусом начался 4 сентября, что непосредственно связано с началом учебного года у школьников и студентов. Об этом 19 октября заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

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"Я считаю, что это большая проблема. Я хочу напомнить всё-таки, что у нас рост заболеваемости начался 4 сентября — примерно через несколько дней после того, как дети пошли в школу, студенты пошли в вузы. Мы получили уже 5 тыс. заболеваемость, резкий скачок», — заявил Еделев.

«Выход студентов в институты совпал с резким ростом более чем в три раза», — подчеркнул он.

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