Красноярск, , 11:28 — REGNUM По состоянию на 19 октября в Красноярском крае коронавирус выявили у 23 195 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 218 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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Выздоровели ещё 104 человека. Таким образом, за весь период в крае излечились 16 703 человека.

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 602.

Напомним, за сутки 18 октября в Красноярском крае выявили 222 носителя коронавируса. По состоянию на 16 октября в регионе было зарегистрировано 593 смерти среди пациентов с COVID-19.

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