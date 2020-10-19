Магас, , 11:28 — REGNUM В Ингушетии прошла акция «Чистые берега». Около пяти тысяч местных жителей приняли участие в приведении в порядок берегов шести рек. Среди них такие реки, как Асса, Назранка, Сунжа, Кенч, Синий Камень и Армхи, сообщили 19 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Впервые участники экоакции работали по правилам раздельного сбора мусора. В очистке речных берегов участвовали не только местные жители, но и специально прибывшие гости из Москвы — представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Светлана Тайшманова и актриса и ответственный эковолонтер Юлия Михалкова.

Напомним, Ингушетия принимает участие в акции «Вода России» по уборке берегов рек и озер от мусора с 2014 года. В рамках этой акции по всей стране до 2025 года планируется привести в порядок 15,2 тыс. гектаров рек, озер и водохранилищ.

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