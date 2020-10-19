Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Чувашии за последние сутки нет смертельных исходов от COVID-19, при этом также не зарегистрировано ни одного выздоровевшего. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 19 октября, в Чуваши с начала пандемии подтверждено 9240 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 49.

Выздоровели 7705 человек, или 83,4% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. В настоящее время продолжают лечение 1422 пациента.

Новых летальных исходов нет. Всего в Чувашии умерли 113 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сегодня, 19 октября, приостанавливается банкетное и корпоративное обслуживание на предприятиях общественного питания.

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