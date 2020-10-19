Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 19 октября. Для сравнения: днём ранее на Дону был установлен антирекорд по числу летальных исходов среди носителей коронавируса.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть женщин в возрасте от 71 года до 89 лет и пятеро мужчин в возрасте от 42 до 76 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рядом других заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 664 человек.

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