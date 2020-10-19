Новосибирск, , 11:22 — REGNUM В новосибирских больницах создаются дополнительные места для лечения пациентов с коронавирусом. Всего в ближайшее время будет введено 992 новые койки, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, так, 100 коек будет введено в гинекологической больнице № 2, 200 коек — в областной клинической больнице.

Новые койки планируется открывать постепенно. Сейчас в Новосибирской области развернуто 3977 коек.

В регионе на сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя, открыты 17 инфекционных изоляторов на базе центральных районных больниц для оказания медицинской помощи больным COVID-19 с лёгким или бессимптомным течением при невозможности лечения в амбулаторных условиях. Для пациентов с внебольничной пневмонией после исключения COVID-19 выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации.