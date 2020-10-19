Москва, , 11:22 — REGNUM Активная жизнедеятельность детей во время школьных каникул могла повлечь даже больше заражений, чем если бы они продолжили учиться дальше. Об этом 19 октября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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"Я считаю, что дети, которые после каникул выскочили на детские площадки, массово общались, гуляли по паркам и так далее, в гораздо большей степени переносили (вирус), были в большей мере группой риска своих семей, для тех, с кем контактировали, чем сейчас, когда они пойдут в школы», — заявил Лисицын.

По его мнению, слухи о том, что дети являются переносчиками и бессимптомным распространителем коронавирусной инфекции, «очень сильно преувеличены публикациями, основанными на маленьком проценте, маленьком охвате случаев».