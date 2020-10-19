Ижевск, , 11:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 октября провели 451 118 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4090 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5144 исследования, что стало очередным рекордным суточным показателем тестирования с начала пандемии.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 4 октября — 4783 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в регионе выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 110 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7422 случаев.

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