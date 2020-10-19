Лондон, , 11:29 — REGNUM Меры против американских корпораций Google и Facebook примет британское управление по конкуренции и рынкам (СМА), если правительство Великобритании в течение года не создаст специальный орган для надзора за такими крупными технологическими компаниями. Об этом исполнительный директор CMA Андреа Косчелли заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном 19 октября.

Он пояснил, что план «А» предполагает создание нормативной базы для регулирования деятельности таких корпораций. Но если из-за пандемии коронавируса и выхода Британии из ЕС предпринятые за год действия не будут достаточными, CMA перейдёт к прямым действиям. Это будет план «Б».

В первом сценарии прописано создание специального цифрового регулятора. Второй предполагает массовые проверки и возбуждение антимонопольных разбирательств в отношении американских компаний.

В конце 2019 года CMA обнародовало доклад о регулировании в цифровом секторе. По данным регулятора, более 90% всех доходов от онлайн-рекламы в стране пришлось в 2018 году на Google. Это £6 млрд или $7,8 млрд.

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