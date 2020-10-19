Тула, , 11:20 — REGNUM В Тульской области за минувшие сутки выявили 75 новых носителей коронавируса, данные 19 октября опубликованы федеральным оперативным штабом.

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 32 пациента, два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались. По данным регионального оперштаба, за неделю с 13 по 19 октября положительные результаты тестов на коронавирус получили 490 человек, за тот же период признаны выздоровевшими 302 пациента, скончались от осложнений на фоне коронавируса 11 пациентов.

В общей сложности за период пандемии в регионе выявлено 11 192 носителей коронавируса, 9935 человек выздоровели, скончались 402 пациента.