Чита, , 11:20 — REGNUM В Забайкальском крае введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекции. Как сообщает сегодня, 19 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, сократить рост инфицирования, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев может запрещение проведения культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек. Закрыты клубы и танцплощадки.

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«Каждый день число случаев с коронавирусной инфекцией в крае регистрируется с нарастающей динамикой. Возросло количество КТ — исследований. Нагрузка на врачей, лаборантов, а также на аппараты компьютерной томографии идет колоссальная», — подчеркнула вице-губернатор Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой, количество смертей от COVID-19 растёт каждый день. В отделениях ЗАГС приняты вынужденные меры профилактики: теперь на регистрацию брака могут пройти только молодожёны.

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