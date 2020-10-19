Ульяновск, , 11:19 — REGNUM В Ульяновской области победили коронавирус ещё 14 человек, в то же время за последние сутки два пациента умерли. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 19 октября, в Ульяновской области всего подтверждено 18 444 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 180.

Выздоровели 14 646 человек, или 79,4% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки победили болезнь 14 человек, в настоящее время продолжают лечение 3576 пациентов.

За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего в Ульяновской области умерли 222 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, по словам губернатора Сергея Морозова, «осложняется ситуация» из-за коронавируса. В числе заболевших — дети, в целом под медицинским наблюдением находятся более 900 несовершеннолетних. Также заражаются медработники.

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