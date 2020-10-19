Красногорск, , 11:19 — REGNUM В Московской области планируется принять новые ограничения, сообщил 19 октября губернатор региона Андрей Воробьёв.

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"В среду (21 октября, — прим. ИА REGNUM) мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены», — цитирует главу региона РИАМО.

Воробьёв добавил, что ограничения могут распространиться на проведение торжественных мероприятий — юбилеев и свадеб.