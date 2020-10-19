Ижевск, , 11:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 октября выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 110 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7422 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписано 57 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 5235 человек. 133 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не региcтрировалось. Накануне сообщалось о трех погибших от COVID-19.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2054 человека. Из их числа 1443 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 597 — в состоянии средней степени тяжести, 103 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Удмуртии рекомендовали алгоритм действий при получении положительного теста на коронавирус в частной клинике. Так, в первую очередь необходимо вызвать участкового врача из поликлиники. После постановки диагноза COVID-19 врач передает информацию в региональное управление Роспотребнадзора, где устанавливается «первый круг» контактных лиц. Этим гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. На 8−10-е сутки карантина в их отношении будут проведено лабораторное исследование на коронавирус.

Данные «контактных» лиц передаются в Роспотребнадзор и медицинское учреждение по месту жительства.

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