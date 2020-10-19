Москва, , 11:19 — REGNUM После снижения в течение последних пяти дней коэффициент распространения коронавируса в России снова начал расти и составил 1,1. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Указывается, что в настоящее время данный коэффициент ниже единицы только в одном из российских регионов — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также уточняется, что в Москве данный показатель вырос с 1,01 до 1,12, в Санкт-Петербурге — теперь составляет 1,14, в Пермском крае — 1,15, в Свердловской области — 1,1, в Воронежской области — 1,08, в Московской области — 1,06, в Нижегородской и Иркутской областях — 1,05 и в Ростовской области — 1,03.

Кроме того, добавляется, что коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один зараженный SARS-CoV-2 до момента своей изоляции. Также, вместе с другими критериями, данный показатель был использован для определения готовности российских регионов к поэтапному снятию ограничительных карантинных мер, которые были введены весной нынешнего года для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие сутки было выявлено 15 982 новых заразившихся коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.