Саратов, , 11:18 — REGNUM За сутки в Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два пациента. На сегодняшний день, 19 октября, жертвами COVID-19 числятся 138 человек. Об этом сообщает облминздрав.

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54-летняя женщина с признаками пневмонии была госпитализирована в инфекционное отделений районной больницы, где лечилась в течение пяти суток. Из-за ухудшения состояния пациентку перевезли на скорой в специализированный госпиталь. Погибшая провела в стационаре неделю, 1 сутки — на ИВЛ. Скончалась женщина от прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Кроме этого, она страдала артериальной гипертензией.

Еще один погибший — 62-летний мужчина. Он находился в больнице по поводу хирургической патологии. С развитием двусторонней пневмонии пациента перевели в инфекционное отделение, где он провел 27 дней. Врачи, несмотря на проводимую терапию, оказались бессильны, пациент скончался.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 19 октября коронавирус выявлен у 18 250 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 163 жителей региона. Накануне инфицированы были 168 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 12 216 человек, за сутки — 30 пациентов.

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