Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM На Среднем Урале подтвердили новые 249 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, согласно информации за 19 октября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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Вирус обнаружили у жителей Алапаевска, Асбеста, Богдановича, Бисерти, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Екатеринбурга (155 случаев), ЗАТО Свободный, Ирбита, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серовского городского округа, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов.

Для сравнения, 18 октября власти сообщали о новых 243 носителях вируса. Установлен новый антирекорд по суточному приросту зараженных за последнее время (с конца июля 2020 года). Всего в регионе подтверждено 32 912 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирус SARS-CoV-2 выявили у главы Североуральска Андрея Зашляпина.