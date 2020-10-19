Тверь, , 11:12 — REGNUM Ещё 110 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Тверской области, сообщили 19 октября в региональном оперативном штабе. Для сравнения: за предыдущие сутки положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 116 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

17 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, статистика смертности за прошедшие сутки не изменилась.

Всего в регионе за период пандемии выявлено уже 7988 носителей коронавируса, выздоровели 4865 человек, 285 пациентов скончались.

На данный момент в изоляции под медицинским наблюдением остаются 2838 человек.