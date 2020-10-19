Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области продолжается рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за истекшие сутки выявлено 289 носителей SARS-CoV-2. Днём ранее суточный прирост составил 288 человек, передаёт ИА REGNUM 19 октября.

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23,2% новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 6,6% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 26 тыс. 885 жителей Ростовской области.

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