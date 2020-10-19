Владикавказ, , 11:12 — REGNUM В Северной Осетии режим нерабочих дней для жителей в возрасте 65 лет и старше вновь продлен, на этот раз до 25 октября. Изменения в указ о мерах, принимаемых в республике в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией, внес глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

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"Исключение составляют работники организаций, чьё нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций», — сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней для лиц старше 65 лет был введен в марте 2020 года. С тех пор он неоднократно продлевался. Последний раз глава республики продлевал его на две недели, начиная с 5 октября.

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