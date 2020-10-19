Матвеевский район, Оренбургская область, , 11:12 — REGNUM В Матвеевском районе две многодетные семьи не могут воспользоваться полученной поддержкой — бесплатными земельными участками для строительства дома. Причиной является отсутствие инженерной инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

В защиту прав семей надзорной ведомство обратилось в суд. Прокурор указал, что к участкам не подведены газораспределительные, электрические сети, система водоснабжения. Для подъезда к земельным участкам отсутствует дорога общего пользования.

Суд обязал администрации Матвеевского района и Матвеевского сельсовета оснастить выделенные земельные участки необходимыми коммуникациями и инфраструктурой. Прокуратура заявила, что после вступления решений суда в законную силу, проконтролирует их исполнение.

Напомним, в регионе в 2019 году по инициативе губернатора в рамках реализации национального проекта «Демография» принят закон предусматривающий изменение формы поддержки многодетных семей и направленный на улучшение их жилищных условий. Многодетные семьи могут выбрать единовременную денежную выплату взамен предоставления бесплатного земельного участка, если семья состоит в очереди на бесплатное получение в собственность земельного участка и на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. Изначально размер выплаты составлял 200 тыс. рублей, а с 2020 года увеличен до 300 тысяч.

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