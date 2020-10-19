Ульяновск, , 11:11 — REGNUM В Ульяновской области «осложняется ситуация» из-за коронавируса. В числе заболевших — дети, под медицинским наблюдением находятся более 900 несовершеннолетних. Также заражаются медработники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

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Глава региона констатировал, что растёт суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом, «осложняется ситуация». Если в сентябре выявлено около 3,3 тыс. носителей новой коронавирусной инфекции, то за две недели октября — более 2,1 тыс. человек.

«72% заболевших — люди активного возраста, от 18 до 64 лет. Почти четверть заболевших — старше 65 лет, и они тяжелее всего переносят заболевание. Причём процент заболевших старшего возраста, а значит и тяжёлых заболеваний, растёт», — проинформировал Сергей Морозов.

По его словам, на самоизоляции и под наблюдением находятся более 900 детей, из них в качестве контактных лиц — более 750 детей, заражение коронавирусом подтверждено у 173 несовершеннолетних.

«Порядка 1,7 тыс. заболевших — медицинские работники, которые каждый день сталкиваются с этой инфекцией на рабочих местах», — сказал ульяновский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, где действует режим самоизоляции для пожилых граждан, педагогов старше 65 лет отправят на дистанционную работу. Ранее власти заявляли, что будет перепрофилировано ещё 250 коек для лечения пациентов с COVID-19.

По данным на 19 октября, в регионе с начала пандемии подтверждено 18 444 случая заражения коронавирусом, выздоровели 14 646 человек, умерли 222 пациента с COVID-19.

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